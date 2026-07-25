Probabile formazione Milan: contro il Celtic due formazioni titolari mixate

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Oggi il Milan giocherà la prima amichevole sotto la guida di Ruben Amorim: la probabile formazione dei rossoneri contro il Celtic.

Oggi il Milan giocherà la prima amichevole sotto la guida di Ruben Amorim. I rossoneri sono volati questo pomeriggio per Glasgow, dove domani alle 16.00 si scenderà in campo contro il Celtic. La gara sarà trasmessa su Sky e DAZN, mentre su MilanNews.it ci sarà il consueto live testuale con la copertura totale fra tabellini, pagelle e interviste.

Presto per parlare di probabile formazione, i giorni di lavoro non sono stati ancora abbastanza ed è giusto che il nuovo allenatore sperimenti per trovare i giocatori adatti al suo sistema di gioco. Ecco perché domani non si vedrà un Milan A e un Milan B con potenziali titolari e riserve, ma due formazioni "mixate" tra ipotetici protagonisti e possibili seconde linee.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN

MILAN (3-4-2-1): Torriani; Gila, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Ricci, Bartesaghi; Chukwueze, Loftus-Cheek, Camarda

Le parole di Amorim in conferenza di presentazione

Che ricordo hai dei vecchi Milan?

"Innanzitutto Gerry giustamente ha detto che vogliamo giocare a calcio, niente presisone (ride, ndr). La qualità di gioco è fondamentale. Mi ricordo tanto Ancelotti e mi ricordo tantissimo Arrigo Sacchi e il suo stile innovativo. Anche Capello e la sua squadra incredibile degli invincibili. Il passato del Milan non è solo la squadra ma tutto l'insieme dei giocatori come van Basten, Gullit... Ma quando si fa riferimento al Milan è la squadra in generale, le persone sono la cosa più importante. Seguo il Milan da quando ero giovane, mi ricordo la finale contro il Benfica... Era una famiglia quella, è una famiglia questa. Sento la responsabilità di essere qui. È un campionato in cui è molto difficile vincere. Siamo qui non per evitare di perdere ma per vincere. È una bella sfida".