È il giorno della prima di Amorim (in amichevole): alle 16 c'è Celtic-Milan

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È giunto il momento della prima amichevole: l'appuntamento è per oggi alle 16 al Celtic Park di Glasgow per Celtic-Milan.

Dopo i primi dieci giorni di lavoro a Milanello, il Milan di Ruben Amorim è pronto all'esordio in questa pre-stagione; non ancora ufficiale, naturalmente, ma è giunto il momento della prima amichevole: l'appuntamento è per oggi alle 16 al Celtic Park di Glasgow per Celtic-Milan.

Le parole di Amorim nella conferenza di presentazione

Qual è la differenza tra giocare per non perdere e giocare per vincere?

"Spero che voi possiate vedere qualcosa fin dall'inizio. So bene che nel calcio non c'è mai tempo. È un progetto a lunga scadenza, ma già dalla prima partita dovremo giocare in modo che si veda cosa l'allenatore chiede ai giocatori. I tifosi si convinceranno lentamente, ma a livello di gioco io parto in quinta con la squadra: vogliamo dominare fin dalla prima partita. Posso dirvi il modo in cui voglio giocare. Ho grandissimo rispetto per Allegri, ha tantissimo esperienza. Non voglio parlare del passato, ma vi posso dire il modo in cui voglio giocare: dobbiamo dominare l'avversario e difenderci bene. Ogni allenatore ha idee uniche. Devo anche cambiare un po', quando vedrò i giocatori smusserò le mie idee. Voglio intrattenere, far divertire i tifosi, un calcio bello da guardare. Ci vuole un po' perché il motore parta. Ma quando si vuole vincere si hanno quando queste responsabilità: allenare grandi club porta queste responsabilità. Calare di energia e di attenzione vuol dire perdere. Noi vogliamo vincere e dominare il gioco".