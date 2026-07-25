Verso Celtic-Milan, tanti assenti per Amorim. Ai vacanzieri si è aggiunto Nkunku

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Oggi alle ore 16 il Milan sarà ospite del Celtic a Glasgow per la prima amichevole estiva: ecco chi non sarà a disposizione.

Oggi alle ore 16 il Milan sarà ospite del Celtic a Glasgow per la prima amichevole estiva. Poche ore fa Amorim e i suoi sono partiti alla volta della Scozia dove passeranno la notte prima di affrontare i campioni della Scottish Premiership. Di seguito la lista degli assenti tra i convocati rossoneri.

Gli assenti per Celtic-Milan

Pervis Estupiñan (rientrato oggi a Milanello)

Pietro Terracciano (contusione all'anca)

Christopher Nkunku (out per un risentimento muscolare provocato da una contusione)

Gimenez, Pulisic - 29 luglio a Milanello perché infortunati

Gonçalo Ramos, Leao - 29 luglio a Perth

De Winter, Jashari, Saelemaekers - 2 agosto a Perth

Maignan, Rabiot - 12 agosto a Milanello

Leao può partire?

Nei giorni scorsi (clicca QUI) vi abbiamo raccontato di come, al momento, Leao abbia attirato interesse concreto solo da parte di Galatasaray e Fenerbahce, anche se i due club turchi al momento non hanno presentato nessun offerta ufficiale al Milan. Il giornalista turco Yağız Sabuncuoğlu conferma la situazione, con il Fener ed il Gala che continuano a dialogare con l'entourage del portoghese per arrivare ad un accordo economico: al momento Leao non è ancora convinto di trasferirsi in Turchia. Il Fenerbahce, dunque, accelera per Rafael Leao e prepara una doppia proposta. Al portoghese sarebbe infatti stato offerto un contratto di cinque anni da 8 milioni di euro netti, con bonus legati a presenze, gol e vittoria del campionato che potrebbero arrivare a sfiorare addirittura i 12 milioni stagionali.