Estupiñan e un futuro che può essere riscritto: Amlorim lo vuole valutare, la situazione

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Il tecnico portoghese è convinto di poter riportare Estupiñan alle ottime prestazioni dei tempi del Brighton: le ultime su di lui

Procede la marcia del Milan durante il ritiro estivo sotto la guida di Ruben Amorim. Mentre i giocatori lavorano sul campo, il club continua a investire sul mercato e ha chiuso per l'arrivo di Sankhoun Diawara dal Troyes per una cifra vicina ai 2 milioni di euro. Il giovane difensore centrale ha attirato l'attenzione grazie alla sua forza fisica e alla solidità dimostrata nelle 14 presenze accumulate in Ligue 2.

Resta in rossonero anche Luka Modric, che continuerà a rappresentare uno dei principali leader della squadra. L'esperienza e la qualità del croato saranno ancora una volta fondamentali durante la stagione. Intanto continuano le valutazini sulla rosa rossonera.

La prima valutazione da fare è su Estupiñan; il terzino ecuadoriano è tornato ieri a Milanello e non prenderà parte all’amichevole di oggi contro il Celtic. Partirà con loro, invece, per la tournée in Australia: lì, come riporta il Corriere dello Sport, sarà valutato con attenzione da Amorim per decidere se lasciarlo partire direzione Aston Villa; il tecnico portoghese è convinto di poter riportare Estupiñan alle ottime prestazioni dei tempi del Brighton, dove, con De Zerbi, si era ben inserito in un contesto tattico ben definito, fatto di dominio del possesso e di movimenti codificati