Celtic-Milan, le scelte di Amorim per l'attacco. Esordio anche per Gila

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Oggi i rossoneri inizieranno una nuova serie di test per aumentare il ritmo e prepararsi al meglio alla prossima stagione. Si parte dalla sfida al Celtic

Prosegue il lavoro del Milan nel corso della preparazione estiva agli ordini di Ruben Amorim. La dirigenza, sempre attiva sul mercato, ha definito l'ingaggio del giovane difensore Sankhoun Diawara dal Troyes per una cifra pari a 2 milioni di euro. Il centrale ha convinto per struttura fisica, solidità difensiva e intensità nei duelli, dopo aver collezionato 14 presenze e 1.048 minuti nell'ultimo campionato di Ligue 2.

È arrivata inoltre la conferma della permanenza di Luka Modric, pronto a mettere ancora una volta al servizio della squadra tutta la propria esperienza, qualità tecnica e leadership.

Intanto da oggi i rossoneri inizieranno una nuova serie di test per aumentare il ritmo partita e prepararsi al meglio alla prossima stagione. Si parte dalla sfida al Celtic e come riporta la Gazzetta dello Sport, nel 3-4-2-1 disegnato da Amorim, davanti partirà Kostic, poi ci sarà una staffetta con Camarda. Esordio anche per Mario Gila.