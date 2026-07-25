Il Milan in trasferta scozzese: Amorim parte dal 3-4-2-1
Il Milan prosegue la preparazione estiva con l'obiettivo di arrivare pronto all'inizio della nuova stagione guidata da Ruben Amorim. La dirigenza, nel frattempo, continua a lavorare sul mercato e ha definito l'acquisto di Sankhoun Diawara dal Troyes per 2 milioni di euro. Il giovane difensore centrale si è distinto per forza fisica, affidabilità e solidità nei duelli, qualità confermate anche dalle 14 presenze collezionate nell'ultimo campionato di Ligue 2.
Per il centrocampo arriva anche la conferma di Luka Modric, destinato a restare uno dei principali leader del gruppo. La sua esperienza e la sua qualità continueranno a essere risorse preziose dentro e fuori dal campo.
Da oggi inizierà una fase ricca di amichevoli che serviranno a far crescere ritmo, condizione fisica e organizzazione tattica. Si parte dalla sfida al Celtic. Come riporta Tuttosport, Amorim proverà il 3-4-2-1, il tecnico distribuirà gli attuali titolari tra i due tempi.
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