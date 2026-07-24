W. Sabatini: "Amorim è una scommessa che potrebbe anche vincere il Milan"

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Walter Sabatini, su TMW Radio, ha parlato così di Ruben Amorim: "E' giovane, propositivo, mi pare una scelta che comporta qualche rischio, ma..."

Continua la preparazione estiva del Milan, impegnato a costruire le basi in vista della prossima stagione sotto la guida di Ruben Amorim. Oltre al lavoro svolto sul campo, la dirigenza resta attiva anche sul mercato e nelle ultime ore ha messo a segno un nuovo colpo per il reparto arretrato. È infatti fatta per l'arrivo di Sankhoun Diawara, giovane difensore centrale acquistato dal Troyes per una cifra pari a 2 milioni di euro. Il classe di prospettiva si distingue per struttura fisica, forza nei duelli e affidabilità difensiva. Nell'ultimo campionato di Ligue 2 ha collezionato 14 presenze, giocando complessivamente 1.048 minuti e convincendo gli osservatori rossoneri a investire sul suo futuro.

Nel frattempo è arrivata anche la conferma più attesa riguardo al centrocampo. Luka Modric proseguirà la propria avventura con il Milan, restando uno dei leader della squadra. Dal giorno del suo approdo in rossonero ha messo al servizio del gruppo la propria esperienza, la qualità tecnica e una leadership preziosa, dimostrandosi fondamentale sia durante le partite sia nella vita quotidiana dello spogliatoio.

Archiviata la prima uscita contro il Milan Futuro, da sabato inizierà un intenso ciclo di amichevoli estive. Saranno test importanti per aumentare il ritmo partita, migliorare la condizione atletica e permettere ai giocatori di assimilare sempre meglio le idee tattiche del nuovo allenatore portoghese.

Intanto Walter Sabatini, su TMW Radio, ha parlato così di Ruben Amorim: "E' giovane, propositivo, mi pare una scelta che comporta qualche rischio, ma se non rischi nel calcio è meglio lasciar stare. E' una scommessa che potrebbe anche vincere il Milan".