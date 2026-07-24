Nazionale, dopo i no di Ancelotti e Guardiola tocca a Pirlo: sarà lui il nuovo ct

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Andrea Pirlo sarà il nuovo commissario tecnico della nazionale.

In queste ore tutti i tifosi italiani hanno sognato e sperato a seguito delle parole di Paolo Maldini, nuovo direttore tecnico della Nazionale, che aveva dichiarato ufficialmente di star avendo dei contatti con Pep Guardiola per portarlo sulla panchina azzurra. Alla fine però, poche ore fa, è arrivata la notizia che ha spento tutti i sogni ovvero il rifiuto dell'offerta da parte dello spagnolo.

Dopo il no di Ancelotti, desideroso di continuare il percorso con il Brasile, e di Pep Guardiola, la scelta ricadrà allora su Andrea Pirlo, nome forte anche nelle scorse settimane. Paolo Maldini lo voleva anche al Milan nell'estate del '23, cosa che alla fine non si realizzò, al contrario di questa volta. L'annuncio dovrebbe arrivare ad inizio prossima settimana e il suo contratto dovrebbe essere valido fino al Mondiale del 2030.