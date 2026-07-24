MN - Cuomo: "Se Leao dovesse restare, dopo due partite buone lo si esalterà e dopo due negative lo si discuterà"

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Michael Cuomo, giornalista, ha rilasciato una intervista a MilanNews.it per approfondire alcuni temi legati all'attualità rossonera.

Michael Cuomo, giornalista, si è così espresso a MilanNews.it per approfondire alcuni temi legati all'attualità rossonera. Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Ci sarà Leao tra un mese nel Milan di Amorim?

"Faranno di tutto per separarsi. Poi, se non ci si dovesse riuscire, giocherà e dopo due partite con gol si tornerà ad esaltarlo e dopo due partite meno belle si tornerà a discuterlo. È la storia di Leao questo. Poi non ce lo vedo a fare sacrificio nel 3-4-2-1 di Amorim eh...".

Leao cercato dal Fenerbahce

Il Fenerbahce, prima di affondare il colpo su Rafael Leao, deve sfoltire una rosa che supera il limite previsto per gli stranieri. Diversi giocatori potrebbero partire, così da liberare posti e ridurre il monte ingaggi. Nel frattempo che il Milan attende una proposta ufficiale da parte dei turchi da almemno 50 milioni di euro senza che non vi sia garanzia di riscatto nella prossima stagione, Ruben Amorim è pronto ad accogliere il tournée il prossimo 29 luglio Leao, evitando così che il suo cartellino possa svalutarsi. In caso di cessione del portoghese, il Diavolo sarebbe pronto ad investire subito su Konstantinos Karetsas, talento del Genk sul quale ci sarebbe però il forte interesse del Borussia Dortmund.