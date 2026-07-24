Bennacer vicino all'Al Gharafa: contratto biennale per l'ex Milan

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L'estate de Milan prosegue, questa volta con un briciolo di speranza ed ottimismo. Sì perchè il mese di giugno è stato un flop totale dal punto di vista comunicativo, e solo un mercato fatto in stato di grazia potrà davvero ridare entusiasmo e quel briciolo di speranza alla squadra di Ruben Amorim, al centro del nuovo progetto Milan. Sicuramente il colpo Gonçalo Ramos e l'arrivo di Mario Gila, possono ridare un senso al valore della rosa dei rossoneri, ancora ricca di esuberi e situazioni da gestire nelle prossime settimane. Proprio in merito a un ex giocatore del Milan, le notizie sul futuro di Ismael Bennacer si fanno sempre più vicino all'Arabia.

Infatti, secondo quanto riportato dal giornalista arabo Ahmed Ragab, ci sarebbe un accordo tra Al Gharafa e Ismael Bennacer, con già le vsite mediche previste nei prossimi giorn: l'affare sarebbe su un'intesa biennale con opzione per una terza stagione.