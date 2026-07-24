Infinito Modric, il dato sui passaggi completati fa paura: la statistica

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Modric è l'unico centrocampista over 35 che nelle ultime 20 stagioni ha completato 2.000 passaggi in uno dei grandi campionati di A

Il Milan non rallenta il proprio percorso di preparazione in vista della prossima stagione e continua a lavorare per costruire una squadra pronta ad affrontare i nuovi impegni. Mentre Ruben Amorim porta avanti il lavoro sul campo, la dirigenza rossonera prosegue le proprie operazioni di mercato. L'ultimo movimento riguarda il reparto arretrato, con l'arrivo di Sankhoun Diawara dal Troyes. Il difensore centrale è stato acquistato per una cifra di 2 milioni di euro e rappresenta un profilo giovane sul quale il club punta molto. Fisico, resistente e abile nei duelli difensivi, Diawara nell'ultima annata in Ligue 2 ha collezionato 14 presenze, raggiungendo quota 1.048 minuti giocati.

Nel frattempo il Milan ha risolto anche la questione legata a Luka Modric. Il centrocampista croato resterà ancora in rossonero, confermandosi una presenza fondamentale nello spogliatoio e sul terreno di gioco. La sua esperienza, unita alla qualità tecnica e alla capacità di guidare il gruppo, lo ha reso un elemento prezioso fin dal suo arrivo. E proprio un dato impressionante riguarda il croato: come riporta OPTA, Modric è l'unico centrocampista over 35 che nelle ultime 20 stagioni ha completato 2.000 passaggi in uno dei grandi campionati di A.