Comotto dopo il rinnovo: "Un onore prolungare il mio legame con il club che mi ha cresciuto e che amo"

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Christian Comotto rinnova con il Milan fino al 30 giugno 2031 e dedica un bel messaggio al club rossonero

Nella giornata di oggi è arrivato il doppio annuncio: Christian Comotto e Francesco Camarda hanno rinnovato con il Milan fino al 2031, con un opzione per un altro anno per entrambi. Una dichiarazione d'intenti forte per il club rossonero, che vuole tenersi stretto i ragazzi che arrivano dal Settore Giovanile.

A questo proposito sono arrivate anche le dichiarazioni di Gerry Cardinale: "Il nostro impegno a lungo termine nel rinnovare i contratti di Camarda e Comotto è pienamente coerente con la visione che ho delineato per il club da quando ne sono diventato proprietario. Entrambi rappresentano il meglio del Milan: il nostro vivaio e la direzione che il club intende seguire in futuro. Indossare la maglia del Milan deve essere un privilegio. Ed è proprio su questo che vogliamo puntare, assicurandoci di avere un'organizzazione capace di formare giocatori che incarnino al meglio i valori del Milan e ciò che il club rappresenterà negli anni a venire. Sia Camarda che Comotto sono l'emblema di ciò che significa essere il Milan: giochiamo per vincere e loro sono dei vincenti".

IL MESSAGGIO DI COMOTTO DOPO IL RINNOVO

Il centrocampista classe 2008, l'anno scorso in prestito allo Spezia in Serie B, ha espresso tutta la sua soddisfazione su Instagram: "Un onore prolungare il mio legame con il club che mi ha cresciuto e che amo. Grazie Milan".