Pescara su Cappelletti del Milan Futuro: sul terzino anche squadre di B

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Il classe 2007 Mattia Cappelletti attira interesse: Pescara ma non solo. Su di lui anche squadre di Serie B

Stando a quanto riferisce Passione Pescara, il club abruzzese - che milita in Serie C - è fortemente interessato a Mattia Cappelletti, terzino destro del Milan Futuro che l'anno scorso ha giocato in Serie D.

Sul classe 2007, della GR Sports, ci sono anche diversi club di Serie B: il Pescara sta tenendo vivi i contatti con il Milan per provare ad anticipare la concorrenza e assicurarsi il promettente terzino.