Letizia su Cardinale: "Forse ha capito che il Milan è un affare di cuore e non di soldi"

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Francesco Letizia, su Sportitalia, ha parlato così di Gerry Cardinale: "Prima parlavo del fatto che Cardinale si sia fermato qui a dormire a Milanello..."

Francesco Letizia, durante Tutti in ritiro su Sportitalia, ha parlato così di Gerry Cardinale: "Prima parlavo del fatto che Cardinale si sia fermato qui a dormire a Milanello, secondo me è importante e simbolico. Se un mese e mezzo fa abbiamo attaccato Cardinale per fare i summit negli hotel a cinque stelle e frquentare gli stessi luoghi, tutto questo è cambiato anche a livello comunicativo e pratico.

Il fatto che il proprietario del Milan potrebbe affittarsi un hotel a Milano ma dorme a Milanello, forse ha capito che il Milan è un affare di cuore e non di soldi. Stare a Mianello, respirando e guardandosi intorno. Conoscere le persone che lavorano qui, tutto fa Milan. Il Milan non cambia mai, questo centro sportivo è lo stesso da Nereo Rocco e quindi Cardinale sta imparando bene. Non ho evidenza statistica ma secondo me era dal 94' che il Milan non aveva un proprietario presente a Milanello per tre settimane di fila. E' stato qui per il raduno e per presentare Amprim