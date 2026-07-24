Bargiggia non ha dubbi: “Leao si dovrà accontentare della Turchia, è tutto nelle mani di Mendes”
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Paolo Bargiggia afferma che secondo lui Leao andrà in Turchia.
Intervenuto ai microfoni di Radio TuttomercatoWeb, Paolo Bargiggia ha parlato di vari temi legati alla Serie A e al calciomercato, tra i quali il futuro di Rafa Leao. Queste le sue parole.
"Anche uno come Leao si dovrà accontentare di andare in Turchia, più al Fenerbahce. Credo che il Milan si dovrà accontentare di 40 mln, ma è tutto nelle mani di Mendes".
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