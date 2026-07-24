MN - Cuomo sul calciomercato: "Inter, Juve, Napoli e Roma bloccate. Il Milan si è mosso e ora sta valutando il da farsi"

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Michael Cuomo, giornalista, ha rilasciato una intervista a MilanNews.it per approfondire alcuni temi legati all'attualità rossonera.

Michael Cuomo, giornalista, si è così espresso a MilanNews.it per approfondire alcuni temi legati all'attualità rossonera. Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Un mese dal cambio di dirigenza, un mese alla prima di campionato: sei fiducioso o preoccupato?

"Non sono preoccupato: si è in ordinaria amministrazione, è normale amministrazione, soprattutto per quanto riguarda la gestione dell'estate e del mercato in particolare. Io sono curioso di vedere se dalle parole di passerà ai fatti. Poi, diciamolo chiaramente: l'Inter è bloccata, il Napoli è bloccato, la Roma è bloccata, la Juventus sta facendo ma affare di basso profilo... Il Milan si è mosso e ora sta valutando il da resto da fare".

Il Milan resta su Karetsas

Matteo Moretto, noto giornalista ed esperto di mercato ha parlato così poco fa sul proprio canale Youtube in merito alle ultime novità del mercato del Milan: "Domani l'ufficialità di Camarda e Comotto al Milan, entrambi fino al 2031. Oltre a questo però vorrei soffermarmi sulla situazione di un altro ex Milan: Carlo Ancelotti. Dopo l'uscita dai Mondiali col Brasile, l'ex allenatore del Milan è stato riconfermato dalla Seleçao e lui non ha intenzione di lasciare il paese verdeoro. Paolo Maldini aveva ammesso di averlo contattato come possibile nuovo ct azzurro, ma oggi la pista non è calda. Tornando a parlare di Milan, il nome è quello di Kōnstantinos Karetsas. Il talento greco piace tanto ai rossoneri e non solo. Per fare questa operazione bisognerebbe fare spazio a cessioni, come quella di Leao. Il Borussia Dortmund spinge per il greco, ma l'ultima offerta al Genk non soddisfa il club belga che vorrebbe 35 milioni di base fissa pià bonus. Il Borussia è nettamente in vantaggio per il ragazzo, ma negli ultimi giorni il Milan è tornato a contattare la famiglia e l'agente. Vedremo se il giocatore vorrà aspettare i rossoneri".