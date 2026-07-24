Camarda dopo il rinnovo: "Vestire questa maglia è speciale, farlo ancora per i prossimi anni è un sogno che continua"

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Francesco Camarda esprime tutta la sua soddisfazione dopo il rinnovo con il Milan fino al 30 giugno 2031

Il Milan ha rinnovato, questa mattina l'annuncio, Francesco Camarda e Christian Comotto fino al 30 giugno 2031 con un'opzione per un altro anno. I rossoneri credono nei due ragazzi del Settore Giovanile che in questi giorni si stanno allenando a Milanello in Prima Squadra: domani scenderanno in campo nell'amichevole contro il Celtic.

IL MESSAGGIO DI CAMARDA DOPO IL RINNOVO

Francesco Camarda ha espresso tutta la sua gioia per il rinnovo con un messaggio pubblicato su Instagram: "Ancora insieme! Grazie alla società per la fiducia e a voi tifosi per l’affetto. Pronto a dare il massimo, come sempre. Vestire questa maglia è speciale, farlo ancora per i prossimi anni è un sogno che continua. FORZA MILAN".