Donnarumma si sposa, ma il matrimonio diventa "funerale": la gaffe della giornalista è virale

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Gigio Donnarumma ed Alessia Elegante sono convolati a nozze oggi a Locorotondo, in Puglia. Il centro storico del borgo della Valle d'Itria è stato preso dai tantissimi curiosi che si sono trovati a ridosso delle transenne posizionate per consentire l'accesso degli ospiti nella chiesa di San Giorgio Martire. Tanti invitati del mondo del pallone tra cui Haaland e Roberto Mancini.

La cerimonia si è svolta senza problemi, se non per una gaffe giornalistica di questa mattina: in diretta su TG Sport l’inviata - con un evidente lapsus - ha detto: “[…] Si svolgeranno i funerali del capitano della nazionale Gigio Donnarumma […]”. Un errore che ha fatto già il giro dei social, tra stupore e risate.