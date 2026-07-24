MN - Sancar: "Prima di fare offerte per Leao il Fenerbahce deve cedere diversi giocatori stranieri per acquistarne uno nuovo"

vedi letture

In casa Milan bisognerà valutare attentamente la situazione relativa a Rafa Leao. Il futuro del calciatore portoghese resta un rebus, negli ultimi giorni intanto sono uscite voci secondo cui interesserebbe al Galatasaray e al Fenerbahce. Ma quanto possono spendere i club turchi? Per affrontare tale argomento, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Ozgur Sancar, giornalista turco di AS.

Qual è la situazione attuale?

"Il Galatasaray ha inviato una lettera di interesse al Milan per informarsi sulle condizioni di un possibile trasferimento di Rafael Leão. Il club turco intende ottenere il giocatore portoghese in prestito per un anno con diritto di riscatto".

Il Fenerbahce sta soltanto giocando di strategia?

"Il Fenerbahçe non ha più il budget per spendere 50 milioni di euro per Leão. Il club deve cedere diversi giocatori stranieri per acquistarne uno nuovo. Inoltre, il suo bilancio è già in rosso di 32 milioni di euro".