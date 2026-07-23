Francia, Maignan deluso: "Non è stato il finale che volevamo..."

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Il capitano rossonero ha voluto salutare così i tifosi francesi con un post apparso poco fa sul proprio account Instagram

Non è stato sicuramente un mondiale entusiasmante per la Francia di Mike Maignan e Adrien Rabiot. Il portiere e capitano rossonero ha voluto salutare così i tifosi francesi con un post apparso poco fa sul proprio account Instagram.

"Non è stato il finale che volevamo, ma è stata una bella avventura. Grazie a tutti coloro che hanno accompagnato questo gruppo di fratelli: lo staff sportivo e chi ha lavorato dietro le quinte (sicurezza, cuochi, servizi). Grazie a tutti i francesi in giro per il mondo. Ci vediamo presto. Allez les Blues".