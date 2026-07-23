Dopo il rinnovo possibile nuovo prestito per Comotto in Serie B

Dopo il rinnovo possibile nuovo prestito per Comotto in Serie B
Oggi alle 22:36News
di Lorenzo De Angelis
Dopo il rinnovo fino al 2031 il Milan studia il percorso migliore per Christian Comotto, che potrebbe tornare in prestito in Serie B

Dopo il rinnovo fino al 2031, il Milan studia il percorso migliore per Christian Comotto. Il centrocampista classe 2008, valutato da Ruben Amorim durante questo ritirom potrebbe essere ceduto nuovamente in prestito in Serie B dopo l'ottimo esperienza nella passata stagione allo Spezia. 

L'idea del club è affidarlo a una squadra ambiziosa, possibilmente in lotta per la promozione, così da garantirgli continuità e minuti importanti prima del definitivo salto in prima squadra. 