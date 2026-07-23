MN - Keita: "Sarebbe stato bello giocare nel Milan, ma dopo tutti gli infortuni avuti a Liverpool avevo bisogno soprattutto di ritrovare continuità"

vedi letture

Non è mai stato un mistero che Virgil van Dijk sia cresciuto con una particolare simpatia per il Milan. Il difensore olandese ha raccontato più volte di aver ammirato, da ragazzo, Alessandro Nesta, da lui definito in passato il "Federer del calcio". Un idolo che ha potuto osservare da vicino anche nei memorabili incroci tra Milan, PSV e Ajax dei primi anni Duemila, quando l'adolescente van Dijk militava nelle giovanili del Willem II, a Tilburg, città che dista una trentina di chilometri da Eindhoven e circa un centinaio da Amsterdam.

Van Dijk è stato accostato ai rossoneri anche in questa estate. Per capire quanto possa esserci di concreto e se il centrale del Liverpool avrebbe ancora tutto per imporsi in Serie A, MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Naby Keita, suo compagno di squadra ai Reds dal 2018 al 2023, tramite il giornalista Alessandro Schiavone a Budapest. Insieme hanno conquistato, tra gli altri trofei, Champions League e Premier League, prima che il centrocampista guineano lasciasse Anfield per il Werder Brema dopo una lunga serie di infortuni.

Naby, nel 2023 il Milan era davvero interessato a te. Perché alla fine l'operazione non si è concretizzata?

"Sarebbe stato bello giocare nel Milan, ma dopo tutti gli infortuni avuti a Liverpool avevo bisogno soprattutto di ritrovare continuità e giocare con regolarità. Cercavo un club in cui potessi avere spazio e per questo, insieme al mio agente, abbiamo scelto il Werder Brema. Se non avessi avuto tutti quei problemi fisici, credo che mi sarei giocato il posto da titolare a Liverpool, ma purtroppo le cose sono andate diversamente."

Sarebbe stato speciale per te vestire la maglia del club che ha visto scrivere la storia a George Weah?

"Assolutamente sì. Giocare nel Milan sarebbe stato un grande piacere, ma non si è concretizzato. Oggi sono al Ferencváros, sono felice e voglio godermi questa esperienza dando il massimo."