Moretto racconta: "Ancelotti ct dell'Italia ad oggi non è pista calda"

Moretto racconta: "Ancelotti ct dell'Italia ad oggi non è pista calda"MilanNews.it
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Oggi alle 00:24News
di Niccolò Crespi

Matteo Moretto, noto giornalista ed esperto di mercato ha parlato così sul proprio canale Youtube. Questo un estratto delle sue parole: