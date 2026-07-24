Modric rinnova con il Milan, Cardinale: "Entusiasti che resti"

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Il proprietario del Milan Gerry Cardinale ha commentato l'importante firma di Luka Modric sul rinnovo di contratto con il Milan

Nel tardo pomeriggio di ieri è arrivata l'ufficialità del rinnovo di contratto di Luka Modric con il Milan. Il centrocampista croato vestirà dunque la maglia rossonera fino al 30 giugno 2027, in una romantica "The Last Dance" dove l'obiettivo sarà quello di riuscire in qualcosa che l'anno scorso è sfumato solo all'ultima giornata, ovvero il ritorno in Champions League.

Di una firma così importante ha ovviamente parlato il proprietario del Milan Gerry Cardinale, che così si è espresso in merito alla permanenza del campione croato ai taccuini de La Gazzetta dello Sport: "Sono personalmente entusiasta e grato a Luka per aver rinnovato la sua fiducia nel club e nel nuovo progetto che stiamo intraprendendo. La reputazione di Luka parla da sé, è un riconoscimento che si è guadagnato sul campo. È un vincente e incarna perfettamente i valori del Milan. Averlo in campo e nello spogliatoio per la prossima stagione rappresenta un altro passo importante del nuovo progetto avviato sotto la mia proprietà".