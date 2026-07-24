Guardiola rifiuta la Nazionale: "Sono onorato, ma in questo momento non me la sento”

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Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico spagnolo ha declinato la proposta: “Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento”.

Sembrava un sogno che pian piano stava diventando realtà, ma adesso ecco il dietrofront: Pep Guardiola ha rifiutato la panchina della Nazionale italiana. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico spagnolo ha declinato la proposta: “Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento”.

Come riporta la rosea, il "no" è arrivato per diversi motivi. Innanzitutto la voglia di prendersi del tempo da dedicare a sé stesso. C’è anche un tema legato alla professionalità. Pep si autodefinisce “un malato di calcio” e delega volentieri ai suoi collaboratori, ma fino a un certo punto.

Il pallone è la sua passione, per non dire ossessione, e l’idea di fare il ct da remoto, affidandosi a una rete di lavoro, lo convinceva fino a un certo punto. Infine il rispetto, che deve in primis all’Italia, un Paese che gli ha dato tanto e che lui ama sinceramente, ma anche a Paolo Maldini, l’uomo a cui ha dedicato la vittoria della sua prima Champions da allenatore.