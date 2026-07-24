Leao conferma la volontà di andarsene: "Il Milan mi ha aiutato molto, ma nella vita si hanno ambizioni anche per altre cose"

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Rafael Leao, attaccante portoghese del Milan, ha rilasciato una intervista al podcast brasiliano Podpah, approfittando della sua presenza a San Paolo.

Rafael Leao, attaccante portoghese del Milan, ha rilasciato una intervista al podcast brasiliano Podpah. Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Sul suo futuro: “Avevo già parlato con la società della possibilità di provare una nuova esperienza, non so se succederà, devo presentarmi lì (col Milan) il 29 e finché sarò lì darò il massimo, sempre nel rispetto della maglia che mi ha dato tutto. Penso che sia un club che mi ha aiutato molto sotto ogni aspetto, ma nella vita si hanno ambizioni anche per altre cose e se succederà, studierò le opzioni, ma resto un giocatore del Milan.”

Le manovre del Milan per il dopo Leao

Prima di affondare il colpo su Rafael Leao, però, il Fenerbahce deve sfoltire una rosa che supera il limite previsto per gli stranieri. Diversi giocatori potrebbero partire, così da liberare posti e ridurre il monte ingaggi. Nel frattempo che il Milan attende una proposta ufficiale da parte dei turchi, Ruben Amorim è pronto ad accogliere il tournée il prossimo 29 luglio Leao, evitando così che il suo cartellino possa svalutarsi. In caso di cessione del portoghese, il Diavolo sarebbe pronto ad investire subito su Konstantinos Karetsas, talento del Genk sul quale ci sarebbe però il forte interesse del Borussia Dortmund.