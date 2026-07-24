Leao: "Dopo lo Scudetto, il mio status è cambiato dentro e fuori dal campo. Provo immensa gratitudine per l'affetto che ricevo"

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Rafael Leao, attaccante portoghese del Milan, ha rilasciato una intervista al podcast brasiliano Podpah, approfittando della sua presenza a San Paolo.

Rafael Leao, attaccante portoghese del Milan, ha rilasciato una intervista al podcast brasiliano Podpah. Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Leao è poi tra i protagonisti dello Scudetto della stagione 2021-2022: "Dopo 12 anni, abbiamo vinto il campionato. Maldini è stato una figura chiave, un elemento fondamentale nelle partite decisive. Ha saputo davvero farsi valere nei momenti cruciali. E credo che, dopo quel campionato, il mio status sia cambiato, sia dentro che fuori dal campo. E provo un'immensa gratitudine per ciò che ho ottenuto. E poi... L'Italia è un Paese che vive di calcio, e si percepisce tutto: nei ristoranti, ovunque vada, ricevo... Ricevo tantissimo affetto, un affetto enorme".

Leao atteso in ritiro il 29 luglio

Salvo accelerazioni improvvise, dunque, Leao raggiungerà i compagni in tournée il prossimo 29 luglio e lavorerà agli ordini del connazionale Ruben Amorim. Il viaggio permetterà al ternico di valutare direttamente il giocatore aprendo anche un eventuale confronto - difficile - su quello che potrebbe essere il suo ruolo all'interno del nuovo progetto rossonero. Nel frattempo il Milan continuerà a lavorare insieme agli agenti del giocatore per trovargli una soluzione gradita sul mercato. Dalla Premire League, destinazione preferita di Leao, sono arrivati solo sondaggi esploratici, senza passi concreti né offerte. La situazione resta quindi aperta, con questo derby turco che potrebbe diventare una pista reale per il portoghese, ma servirò un rilancio per convincere il Milan.