Modric-Milan ancora insieme: i numeri di Luka in rossonero

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Un breve focus sulla passata stagione di Luka Modric al Milan. Il maestro croato resterà ancora un altro anno in rossonero

La stagione dei rossoneri sembra aver finalmente presto forza, soprattutto nelle ultime settimane. Il calciomercato del Milan infatti ha finora qui regalato Cissè e Gonçalo Ramos e Mario Gila, da poco ufficializzato. Questo anche per merito dell'importante impronta che sta provando a dare mister Amorim, al centro del progetto rossonero sia da allenatore che da manager voluto da Gerry Cardinale. La conferma di un grandissimo come Luka Modric è stata voluta proprio da Amorim e Cardinale, abili nel convincere Luka a restare ancora in rossonero. Non ci voleva molto: il campione croato ha voluto questa maglia più di molti altri (LEGGI QUI LE SUE PAROLE).

MODRIC-MILAN ANCORA INSIEME: I NUMERI IN ROSSONERO

Un simbolo della squadra di Allegri nella passata stagione. Modric è stato trascinatore ed esempio per tutti, e i numeri danno ragione alla sua classe. 37 presenze ufficiali a 40 anni condite da 2 gol e 3 assist. Maestro.