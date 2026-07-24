Nazionale, arriva un altro no: Buffon rifiuta il ritorno

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L’idea del nuovo direttore tecnico del presidente Malagò era riportarlo nella Nazionale nascente. L'ex portiere ha però declinato la proposta.

Dopo Pep Guardiola, anche Gigi Buffon dice no a Giovanni Malagò. Lo riporta Gazzetta.it. Una decina di giorni fa Paolo Maldini e Leonardo hanno contattato Gigi Buffon. L’idea del nuovo direttore tecnico del presidente Malagò era riportarlo nella Nazionale nascente. Con un ruolo ancora più “attivo” che in passato. L'ex portiere ha però declinato la proposta.

PEP GUARDIOLA HA RIFIUTATO LA NAZIONALE ITALIANA

Sembrava un sogno che pian piano stava diventando realtà, ma adesso ecco il dietrofront: Pep Guardiola ha rifiutato la panchina della Nazionale italiana. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico spagnolo ha declinato la proposta: “Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento”.

Come riporta la rosea, il "no" è arrivato per diversi motivi. Innanzitutto la voglia di prendersi del tempo da dedicare a sé stesso. C’è anche un tema legato alla professionalità. Pep si autodefinisce “un malato di calcio” e delega volentieri ai suoi collaboratori, ma fino a un certo punto.

Il pallone è la sua passione, per non dire ossessione, e l’idea di fare il ct da remoto, affidandosi a una rete di lavoro, lo convinceva fino a un certo punto. Infine il rispetto, che deve in primis all’Italia, un Paese che gli ha dato tanto e che lui ama sinceramente, ma anche a Paolo Maldini, l’uomo a cui ha dedicato la vittoria della sua prima Champions da allenatore.