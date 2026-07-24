W.Sabatini su Amorim: "Mi pare una scelta che comporta qualche rischio"

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Del Milan ha parlato Walter Sabatini, su TMW Radio: "Amorim? Al Manchester hanno pagato tutti dazio. E' giovane, propositivo, mi pare una scelta..."

Prosegue il percorso di avvicinamento del Milan alla nuova stagione, tra lavoro sul campo e operazioni di mercato che continuano a rafforzare la rosa a disposizione di Ruben Amorim. La novità delle ultime ore riguarda il reparto difensivo, dove il club rossonero ha definito l'arrivo del giovane centrale Sankhoun Diawara dal Troyes. L'intesa tra le due società è stata raggiunta sulla base di un'operazione da 2 milioni di euro. Difensore centrale dotato di grande fisicità e solidità, Diawara arriva dopo una stagione in Ligue 2 nella quale ha totalizzato 14 presenze, accumulando complessivamente 1.048 minuti in campo e mettendo in mostra qualità che hanno convinto il Milan a puntare su di lui.

Nel frattempo è stato risolto anche il principale tema che riguardava il centrocampo rossonero. Luka Modric continuerà infatti la sua esperienza con il Milan, confermandosi un punto di riferimento per tutto il gruppo. Fin dal suo arrivo ha saputo offrire esperienza, leadership e qualità, risultando determinante sia nelle partite sia all'interno dello spogliatoio.

Intanto, dopo la prima sgambata contro il Milan Futuro, da sabato inizierà una serie di amichevoli che permetteranno ai rossoneri di mettere minuti nelle gambe e assimilare sempre meglio le idee tattiche del nuovo tecnico portoghese

Del Milan ha parlato Walter Sabatini, su TMW Radio: "Amorim? Al Manchester hanno pagato tutti dazio. E' giovane, propositivo, mi pare una scelta che comporta qualche rischio, ma se non rischi nel calcio è meglio lasciar stare. E' una scommessa che potrebbe anche vincere il Milan".