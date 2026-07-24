Milan, la fase due riparte da Milanello: cosa dicono le quote antepost sulla stagione di Amorim

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Il mercato del Milan riparte da Milanello, ma le quote antepost scudetto raccontano già una stagione da quarta forza per Amorim

Ieri Gerry Cardinale si è presentato a Milanello per il summit di mercato con Ruben Amorim e il resto della dirigenza. Dopo quattro stagioni vissute a distanza, il proprietario rossonero ha scelto di esserci, e la fase due del mercato del Milan è ripartita proprio da quel confronto. Mentre a Casa Milan si ragiona su entrate e cessioni, però, un altro verdetto sulla stagione è già stato messo nero su bianco: quello dei bookmaker, che nelle quote antepost sullo scudetto hanno già fotografato le gerarchie della prossima Serie A.

Il mercato riparte, ma i bookmaker restano prudenti



Gli investimenti non sono mancati. I circa 75 milioni spesi per Goncalo Ramos e i 30 per Mario Gila, uniti alla conferma di Luka Modric fino al 2027, raccontano un club deciso a tornare protagonista. Come ricostruito nel resoconto del summit di Milanello, però, la fase due deve ancora sbloccare le cessioni più pesanti, a partire da quella di Leao.



La cautela si legge anche nei numeri del betting. Per la vittoria del campionato il Milan viaggia intorno a una quota di 6.00, alle spalle di un'Inter data favorita vicino al 2.00 e in compagnia di Napoli e Juventus. Per chi fissa le quote, insomma, i rossoneri partono al massimo come quarta forza del torneo, un giudizio severo se si pensa alle cifre messe sul mercato.

Cosa raccontano davvero le quote antepost



Le quote antepost non sono una previsione qualunque. Vengono aperte mesi prima del fischio d'inizio e si muovono in base al calciomercato, agli infortuni e soprattutto al denaro che gli scommettitori spostano su ogni squadra. Sono il termometro più concreto di ciò che il pubblico si aspetta, molto più di un pronostico da bar.



E il pubblico è vasto. Secondo i dati dell'ADM, nel 2025 le scommesse sportive online in Italia hanno raccolto 13,9 miliardi di euro, oltre il 72% dell'intero comparto, con una crescita di più del 20% nell'ultimo triennio. Ogni oscillazione di quota, dunque, muove cifre tutt'altro che simboliche.

Dove si leggono le quote, e perché la licenza viene prima



Resta un aspetto che i numeri da soli non spiegano: dove consultare quelle quote in un ambiente sicuro. Come scrive Nino Lucchesi, autore e responsabile di Truffa.net, «il possesso di una licenza ADM è un prerequisito fondamentale per il gioco sicuro e legale, prima ancora della qualità della piattaforma». È anche per questo che chi vuole seguire da vicino le quote antepost sul Milan farebbe bene a partire dai migliori siti di scommesse autorizzati, dove ogni operatore elencato ha una concessione verificabile e palinsesti che sul solo calcio arrivano a superare i mille mercati.



Da lì ognuno può farsi la propria idea. Se questo Milan vale davvero una quota da quarta forza, oppure se il lavoro avviato da Amorim a Milanello merita più fiducia di quella che, per ora, gli concedono i bookmaker.