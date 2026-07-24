Calciomercato
MN - Odogu nel mirino della Bundesliga: tre club chiedono informazioni
MilanNews.it
Il futuro di David Odogu potrebbe essere in Bundesliga; tre club del massimo campionato tedesco avrebbero infatti contattato l'entourage del giovane difensore
David Odogu potrebbe lasciare il Milan nel corso di quest'estate per trovare maggiore continuità in Germania, suo paese natale. Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, due neopromosse di Bundesliga, Padeborn ed Elversberg avrebbero effettuato dei primi sondaggi con l'entourage del giovane difensore per verificarne la disponibilità a un'eventuale trasferimento. Anche l'Amburgo si è informato sulla sua situazione.
Al momento non risultato offerte ufficiali per Odogu, ma l'interesse di queste tre società di Bundesliga potrebbe presto trasformarsi in una trattativa concreta anche a fronte dell'arrivo al Milan di Sankhoun Diawara, che chiude ulteriore spazio al giovane centrale tedesco.
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