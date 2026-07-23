Moretto: "Domani le ufficialità di Comotto e Camarda al Milan"

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Matteo Moretto, noto giornalista ed esperto di mercato ha parlato così poco fa sul proprio canale Youtube in merito alle ultime novità del mercato del Milan. Queste le sue parole sulle situazioni di Christian Comotto e Francesco Camarda:

"Domani l'ufficialità di Camarda e Comotto, entrambi fino al 2031. Oltre a questo però vorrei soffermarmi sulla situazione di un altro ex Milan: Carlo Ancelotti. Dopo l'uscita dai Mondiali col Brasile, l'ex allenatore del Milan è stato riconfermato dalla Seleçao e lui non ha intenzione di lasciare il paese verdeoro. Paolo Maldini aveva ammesso di averlo contattato come possibile nuovo ct azzurro, ma oggi la pista non è calda..."