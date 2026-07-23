Moretto: "Domani le ufficialità di Comotto e Camarda al Milan"
MilanNews.it
Matteo Moretto, noto giornalista ed esperto di mercato ha parlato così poco fa sul proprio canale Youtube in merito alle ultime novità del mercato del Milan. Queste le sue parole sulle situazioni di Christian Comotto e Francesco Camarda:
"Domani l'ufficialità di Camarda e Comotto, entrambi fino al 2031. Oltre a questo però vorrei soffermarmi sulla situazione di un altro ex Milan: Carlo Ancelotti. Dopo l'uscita dai Mondiali col Brasile, l'ex allenatore del Milan è stato riconfermato dalla Seleçao e lui non ha intenzione di lasciare il paese verdeoro. Paolo Maldini aveva ammesso di averlo contattato come possibile nuovo ct azzurro, ma oggi la pista non è calda..."
Pubblicità
Calciomercato Milan
Caso Estupinan, Moretto: "Scelta di Amorim quella di prendere tempo prima del via libera al trasferimento all'Aston Villa"
Karetsas-Milan pista ancora viva, Moretto: "I rossoneri sono tornati a parlare con l'agente e la famiglia del ragazzo"
Camarda e Comotto: si cambia (finalmente). Ma Gila serve più come marcatore. Sui calendari avevo proprio torto!di Franco Ordine
Le più lette
1 Sabuncuoglu: "Leao proposto al Fenerbahce: il Milan chiede 50 milioni con obbligo. Gardi autorizzato a trattare"
2 MN - Leao, il Fener in Italia per incontrare l'entourage. Rafa non convinto dalla Turchia, andrà in ritiro col Milan
4 ESCLUSIVA MN - Naby Keita: "van Dijk al Milan? Se dovesse farsi gli auguro il meglio. Io stesso potevo andare al Milan ma scelsi il Brema per giocare..."
Podcast MN
Primo Piano"Mai più casi Liberali". Dall'idea di Cardinale ai fatti, ecco i rinnovi di Comotto e Camarda
Primo PianoESCLUSIVA MN - Naby Keita: "van Dijk al Milan? Se dovesse farsi gli auguro il meglio. Io stesso potevo andare al Milan ma scelsi il Brema per giocare..."
Carlo PellegattiPippo, che emozione. Era sufficiente leggere il Vangelo secondo San Matteo. Come Magellano e Vasco da Gama
Antonio VitielloPrimo PianoEcco la prova più difficile. Amorim già sorpreso positivamente da un giocatore. Mercato Milan: Modric resta, su Karestas
Modric, il mondo Milan attende il sì. Amorim e l'errore da non ripetere con un campione del suo calibro
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com