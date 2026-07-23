Mercato Milan, Di Marzio: "Rossoneri vicini al talento del Troyes Diawara"
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Le parole di Gianluca Di Marzio sul mercato del Milan. Rossoneri vicini a un giovane difensore classe 2006 del Troyes, in Francia
Come riportato poco fa da Gianluca Di Marzio sul proprio account Instagram, la linea verde del Milan prosegue anche per la prossima stagione. Infatti, i rossoneri avrebbero chiuso per una giovane promessa classe 2006:
DI MARZIO SUL MERCATO DEL MILAN
"Il Milan sta spingendo per chiudere Sankhoun Diawara, difensore centrale classe 2006 del Troyes. I due club hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del giocatore e i rossoneri hanno trovato un accordo sui termini del contratto".
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