Karetsas, il Genk rifiuta anche la nuova offerta del Dortmund. I belgi vogliono 40 milioni bonus compresi
Il Dortmund continua ad insistere per Karetsas, ma la posizione del Genk è irremovibile. Il Milan è avvisato
Per Karetsas la concorrenza del Borussia Dortmund è molto, molto forte. Riporta Patrick Berger di Sky Sport DE che il BVB non ha ancora l'accordo col Genk nonostante l'ultima offerta da 30 milioni di euro, più 5 di bonus e un 20% sulla futura rivendita.
Per il talento greco il Genk chiede 35 milioni più bonus fino ad arrivare ad un totale di 40 milioni di euro. Dopo aver ricevuto un rifiuto per l'ultima proposta il Dortmund non ha presentato nessuna offerta migliorativa: a questo punto è davvero improbabile che l'affare vada in porto in questi giorni per far partire Karetsas in tournée in Giappone con i gialloneri.
Il Milan è avvisato, se vuole davvero il fantasista del Genk deve muoversi in modo deciso.
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