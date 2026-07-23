Calciomercato VIDEO MN - Riso: "Camarda e Comotto, futuro rossonero. Spero di vederli presto giocare a San Siro"

vedi letture

L'agente Beppe Riso esprime tutta la sua soddisfazione dopo i rinnovi di Camarda (oggi) e Comotto (ieri) con il Milan

Ieri Christian Comotto, oggi Francesco Camarda: il Milan ha rinnovato due dei suoi ragazzi più forti e promettenti. Beppe Riso, agente dei due calciatori, all'uscita da Casa Milan ha risposto alle domande dei giornalisti presenti. Le sue dichiarazioni raccolte dall'inviato di MilanNews.it:

RINNOVO CAMARDA E COMOTTO, LE PAROLE DI BEPPE RISO

Una giornata importante con questo rinnovo per Camarda fino al 2031…

“Importantissima. Un bel segnale da parte di tutti… Del ragazzo e della società”.

Ieri invece il rinnovo di Comotto. Due ragazzi promettenti per questo Milan, che futuro vedi per loro?

“Un futuro rossonero, un futuro con la maglia del Milan. Spero di vederli presto giocare a San Siro”.

Ci stai dicendo che hanno firmato per restare questa stagione?

“Hanno firmato, e come tutti dovranno dimostrare di poter rimanere qua nel Milan. È chiaro però che il segnale deve essere quello”.

Quindi escludiamo prestiti?

“Questo lo decidono più avanti. Adesso l’idea è quella di rimanere al Milan”.