VIDEO MN - Riso: "Camarda e Comotto, futuro rossonero. Spero di vederli presto giocare a San Siro"
Ieri Christian Comotto, oggi Francesco Camarda: il Milan ha rinnovato due dei suoi ragazzi più forti e promettenti. Beppe Riso, agente dei due calciatori, all'uscita da Casa Milan ha risposto alle domande dei giornalisti presenti. Le sue dichiarazioni raccolte dall'inviato di MilanNews.it:
RINNOVO CAMARDA E COMOTTO, LE PAROLE DI BEPPE RISO
Una giornata importante con questo rinnovo per Camarda fino al 2031…
“Importantissima. Un bel segnale da parte di tutti… Del ragazzo e della società”.
Ieri invece il rinnovo di Comotto. Due ragazzi promettenti per questo Milan, che futuro vedi per loro?
“Un futuro rossonero, un futuro con la maglia del Milan. Spero di vederli presto giocare a San Siro”.
Ci stai dicendo che hanno firmato per restare questa stagione?
“Hanno firmato, e come tutti dovranno dimostrare di poter rimanere qua nel Milan. È chiaro però che il segnale deve essere quello”.
Quindi escludiamo prestiti?
“Questo lo decidono più avanti. Adesso l’idea è quella di rimanere al Milan”.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan