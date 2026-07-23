Caso Estupinan, Moretto: "Scelta di Amorim quella di prendere tempo prima del via libera al trasferimento all'Aston Villa"

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Matteo Moretto ha parlato poco fa sul proprio canale Youtube, queste le sue parole in merito alla situazione di Pervis Estupinan

Matteo Moretto, noto giornalista ed esperto di mercato ha parlato così poco fa sul proprio canale Youtube in merito alle ultime novità del mercato del Milan. Queste le sue parole in merito alla situazione di Pervis Estupinan:

"E' una scelta di mister Amorim quella di prendere ancora un po' di tempo prima del via libera al trasferimento all'Aston Villa, i dettagli per chiudere questa operazione sono liberi. Vedremo se il tecnico rossonero spingerà per avere Estupinan anche in tourneè"

Tornando a parlare di Milan e di mercato in entrata, il nome è quello di Kōnstantinos Karetsas. Il talento greco piace tanto ai rossoneri e non solo. Per fare questa operazione bisognerebbe fare spazio a cessioni, come quella di Leao. Il Borussia Dortmund spinge per il greco, ma l'ultima offerta al Genk non soddisfa il club belga che vorrebbe 35 milioni di base fissa pià bonus. Il Borussia è nettamente in vantaggio per il ragazzo, ma negli ultimi giorni il Milan è tornato a contattare la famiglia e l'agente. Vedremo se il giocatore vorrà aspettare i rossoneri".