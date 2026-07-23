Milan, arriva il difensore: è fatta per il giovane Sankhoun Diawara
Come riportato da Fabrizio Romano, il Milan ha ormai chiuso per un giovane difensore centrale del Troyes: si tratta di Sankhoun Diawara. L'operazione tra i due club si è chiusa grazie a un affare da 2 milioni di euro. Difensore centrale fisico e roccioso, nell'ultima stagione ha collezionato 14 presenze (per un totale di 1.048 minuti giocati) in Ligue 2.
STORIA E RETROSCENA
Inizialmente l'acquisto del classe 2006 era stato programmato per rinforzare le fila del Milan Futuro di Sergio Navarro, ma la dirigenza milanista sta valutando di inserirlo da subito in prima squadra con Ruben Amorim. Infatti, l'obiettivo sarebbe di farlo crescere sotto l'ombra di Pavlović, a cui assomiglia molto per caratteristiche: anche Diawara, infatti, è mancino e molto abile in fase di costruzione, motivo per cui potrebbe diventare il suo sostituto naturale nel corso della stagione. La cifra complessiva dell'operazione dovrebbe aggirarsi intorno ai tre milioni di euro.
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