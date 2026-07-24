Amorim blocca la cessione di Estupinan: ultima chance a Milanello

Amorim blocca la cessione di Estupinan: ultima chance a MilanelloMilanNews.it
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Oggi alle 11:24Calciomercato Milan
di Lorenzo De Angelis
Dall'Aston Villa al ritorno di Milanello: da oggi Estupinan si giocherà la sua permanenza al Milan su volontà di Amorim

Pervis Estupinan torna oggi a Milanello dopo il Mondiale tutt'altro che esaltante con l'Ecuador, nonostante fosse stato molto vicino al trasferimento all'Aston Villa per 15,5 milioni più bonus negli scorsi giorni. A quanto pare Ruben Amorim avrebbe fermato l'operazione legata all'uscita dell'esterno per valutarlo personalmente e capire se possa tornare utile al nuovo corso rossonero. 

Reduce da una stagione deludente e superato da Bartesaghi nelle gerarchie, Estupinan non ha brillato neppure con la Nazionale per l'appunto. Amorim spera comunque di ritrovare quel giocatore tanto apprezzato ai tempi del Brighton prima di dare un eventuale via libera alla sua cessione. 