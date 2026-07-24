Amorim blocca la cessione di Estupinan: ultima chance a Milanello
MilanNews.it
Dall'Aston Villa al ritorno di Milanello: da oggi Estupinan si giocherà la sua permanenza al Milan su volontà di Amorim
Pervis Estupinan torna oggi a Milanello dopo il Mondiale tutt'altro che esaltante con l'Ecuador, nonostante fosse stato molto vicino al trasferimento all'Aston Villa per 15,5 milioni più bonus negli scorsi giorni. A quanto pare Ruben Amorim avrebbe fermato l'operazione legata all'uscita dell'esterno per valutarlo personalmente e capire se possa tornare utile al nuovo corso rossonero.
Reduce da una stagione deludente e superato da Bartesaghi nelle gerarchie, Estupinan non ha brillato neppure con la Nazionale per l'appunto. Amorim spera comunque di ritrovare quel giocatore tanto apprezzato ai tempi del Brighton prima di dare un eventuale via libera alla sua cessione.
Pubblicità
Calciomercato Milan
Cosa aspettarsi ancora da Estupinian? I punti di domanda sono altri... Leao: il caso ce lo ha lui. Hojbjerg una certezza. L'amore di Modric e per Modric. Il mercato ha bisogno di uno sprintdi Luca Serafini
Le più lette
1 Leao: "Ho parlato col Milan della mia cessione. Il 29 andrò in ritiro e finché sarò in squadra darò il massimo. Studierò le opzioni"
3 Romano sull'operazione Diawara: "Il Milan ha visto in lui un potenziale importante per un prezzo limitato"
4 Cosa aspettarsi ancora da Estupinian? I punti di domanda sono altri... Leao: il caso ce lo ha lui. Hojbjerg una certezza. L'amore di Modric e per Modric. Il mercato ha bisogno di uno sprint
Primo Piano
Primo PianoESCLUSIVA MN - Sancar (AS): "Il Galatasaray si sta muovendo seriamente per Leao. La situazione"
CalciomercatoLeao: "Ho parlato col Milan della mia cessione. Il 29 andrò in ritiro e finché sarò in squadra darò il massimo. Studierò le opzioni"
Franco OrdineCamarda e Comotto: si cambia (finalmente). Ma Gila serve più come marcatore. Sui calendari avevo proprio torto!
Carlo PellegattiPippo, che emozione. Era sufficiente leggere il Vangelo secondo San Matteo. Come Magellano e Vasco da Gama
Antonio VitielloPrimo PianoEcco la prova più difficile. Amorim già sorpreso positivamente da un giocatore. Mercato Milan: Modric resta, su Karestas
Modric, il mondo Milan attende il sì. Amorim e l'errore da non ripetere con un campione del suo calibro
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com