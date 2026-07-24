L'Al-Gharafa sta alvorando in queste ore per chiudere l'operazione Bennacer

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Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul suo canale YouTube, Romano ha parlato del futuro in questo calciomercato di Bennacer

Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha fatto il punto sul calciomercato del Milan soffermandosi su un acquisto, chiuso nelle scorse ore, ed una cessione.

Sulla situazione di Ismael Bennacer

"Per il Milan ci sono un po' di giocatori su cui si sta lavorando in uscita. C'è una novità che vi posso raccontare della serata a proposito di Ismael Bennacer, perché il Milan un paio di settimane fa è stato molto vicino a chiudere l'uscita del giocatore. Vi ho detto che sarà una risoluzione consensuale del contratto, e lo confermo, perché si va in quella direzione. Bisogna trovare il nuovo club. Bennacer è stato molto vicino a una squadra in Qatar ma con quel club l'accordo si è complicato per ragioni che riguardano il giocatore e l'entourage, quindi si è frenata quell'operazione. Adesso sul centrocampista argentino sarebbe arrivato un altro club qatariota: l'Al-Gharafa, che sta lavorando in queste ore per chiudere l'operazione. Dovesse essersi l'ok definitivo del giocatore per il Milan è chiaramente un'operazione che non porterà un guadagno immediato a livello di cartellino ma si andrà a liberare lo stipendio, ci sarà un accordo sulla buona uscita".