Gattuso vuole Gimenez alla Lazio: Il Milan apre al prestito con obbligo
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La Lazio ha avviato i contatti con l'entourage di Gimenez per trattare il suo trasferimento nella Capitale
Stando a quanto riportato dai colleghi de La Repubblica, edizione Roma, la Lazio ha avviato i contatti per Santiago Gimenez, primo obiettivo di Gennaro Gattuo per rinforzare l'attacco biancoceleste dopo l'infortunio di Lorenzo Lucca, che sembrava ad un passo dallo sbarcare nella Capitale dal Napoli.
A quanto pare l'agente del Bebote, Rafaela Pimenta, avrebbe già parlato con la Lazio, con il Milan disposto ad aprire alla formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato pur di lasciar partire il messicano. La valutazione che il Diavolo fa del cartellino di Gimenez non scende sotto i 20 milioni di euro, cifra che rende l'operazione piustto complessa per la Lazio, che comunque ci vuole provare.
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