Amorim chiede tre rinforzi per completare il Milan: Karetsas il primo nome
Konstantinos Karetsas resta il nome in cima alla lista dei desideri di Amorim, che ha comunque chiesto altri due giocatori alla proprietà per completare il Milan
Nel corso del summit andato in scena ieri a Milanello Ruben Amorim ha indicato alla dirigenza e Gerry Cardinale le tre priorità per completare il suo Milan: un trequartista mancino da schierare sul centrodestra, un esterno di centroacmpo e un nuovo difensore centrale.
Il principale obiettivo per il reparto offensivo in caso di addio di Leao resta Konstantinos Karetsas, talento del Genk considerato ideale per aumentare qualità e imprevedibilità tra le linee. Prima di affondare i colpi richiesti da Amorim, però, il club rossonero dovrà completare alcune cessioni liberando risorse e spazio in rosa.
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