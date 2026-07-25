Moretto: “Santi Gimenez nome forte per la Lazio, ma l’operazione è complicata”

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Matteo Moretto sull’interesse dell Lazio per Gimenez.

Nel canale YouTube di Fabrizio Romano, l'esperto di mercato Matteo Morteto ha parlato dell'interesse della Lazio per Gimenez. Queste le sue parole.

"La Lazio sta cercando una prima punta, forte fisicamente, che possa garantire un certo spessore all'interno dell'area di rigore e i due nomi forti sono Santiago Gimenez del Milan e Carlos Espi del Levante. Tra i due convince di più Carlos Espi, nel senso che è l'attaccante che alla parte sportiva della Lazio piace di più per caratteristiche. Però c'è da dire che sono due operazioni complicate dal punto di vista dei costi"