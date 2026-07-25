Moretto su Leao: “Situazione complicata, serve pazienza. Fenerbache e Gala interessate ma nessuna offerta”

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Moretto commenta la situazione Leao-Fenerbache.

Nel canale YouTube di Fabrizio Romano, l'esperto di mercato Matteo Morteto ha parlato della questione Leao e del comunicato del Fenerbache in merito alla loro posizione sul giocatore. Queste le sue parole.

"Si parla di Leao in ottica Roma, vi posso dire che si effettivamente a chi non piace Leao, però diciamo che la Roma si sta concentrando su altri profili, ci sono altre priorità. Poi la situazione di Leao è molto complicata, serve tempo per sbloccarla, perché effettivamente il Milan chiede 50/60 milioni, lui andrà in ritiro con il Milan, e oggi la novità è che il Fenerbache ha emesso un comunicato ufficiale negando la loro offerta per il portoghese. L'interesse concreto c'è, sia del Galatasaray sia del Fenerbahce, ma nessuno ha fatto un'offerta scritta al Milan. Quindi per Leao serve pazienza"