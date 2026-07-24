Non solo Gimenez: Gattuso pensa anche a Musah per la sua Lazio
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La Lazio è pronta a fare spesa dal Milan: dopo Santiago Gimenez Gennaro Gattuso avrebbe fatto il nome anche di Musah per rinforzare la formazione biancoceleste
Gennaro Gattuso guarda ancora in casa Milan per completare la Lazio. Oltre a Santiago Gimenz, il tecnico biancocleste avrebbe chiesto anche Yunus Musah, centrocampista statunitense che ha avuto già modo di allenare e conoscere nel corso della sua esperienza al Valencia.
La duttilità del giocatore del Milan piace particolarmente all'ex CT, anche perché questa gli consente di svariare su tutti i ruoli della mediana. Al momento si tratta di un semplice interesse iniziale, ma il nome di Musah potrebbe entrare nei prossimi dialoghi tra Lazio e Milan. A riportarlo sono i colleghi de La Repubblica, edizione Roma.
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