Gozzini annuncia: "Chukwueze resterà al Milan non per mancanza di proposte alternative, ma perché considerato funzionale"

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Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport sull'attacco del Milan con Ruben Amorim in panchina.

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport sull'attacco del Milan con Ruben Amorim in panchina: "Per armare Ramos, Amorim metterà a disposizione tutto l’arsenale rossonero. A partire, ovviamente, da chi lo supporterà direttamente, muovendosi alle sue spalle: e allora ecco la carica di Nkunku, a cui la probabile partenza di Leao può aprire nuovi spazi, e soprattutto l’attesissimo Pulisic. Per lui si sono personalmente spesi il proprietario Cardinale, togliendolo dal mercato, e Amorim, nel giorno dell’incoronazione a nuovo tecnico rossonero: "Pulisic è un giocatore di grande talento. Si è fatto male al Mondiale, lo valuteremo, ma per il calcio qui in Italia è perfetto. Può fare la differenza. Ho idee molto chiare su come voglio vederlo in campo: piede destro sul lato sinistro è l’ideale, ma può giocare anche dall’altra parte".

Sarà in ogni caso un Milan fantasia, in cui i due trequartisti avranno modo di scambiarsi spazi, posizioni, palla e idee. Sulle fasce, magari più arretrati, potranno portare altra corsa e imprevedibilità anche Saelemaekers e Chukwueze. Sono altre due novità annunciate: Chukwu, di rientro dal prestito londinese al Fulham, resterà rossonero non per mancanza di proposte alternative ma perché è considerato funzionale nel nuovo disegno tattico del Milan. Nei primi allenamenti è stato provato esterno destro di centrocampo, un corridore a tutta fascia. Tecnica e resistenza fanno parte del repertorio, così come altro: "È bravo nell’uno contro uno", sempre Amorim. E la superiorità numerica sarà fondamentale. I cross utili anche se non arriveranno dal fondo, se in area c’è un ariete di quasi un metro e 85. Stesso discorso vale per Alexis Saelemaekers, partendo dalla fascia opposta ma adattabile in entrambe le corsie. "A sinistra però può essere ancora più pericoloso", spiegava il tecnico, che dunque pensa all’ennesima novità: il trasloco da destra alla zona mancina per Alexis".