Pasotto fa notare: "Rispetto a prima, le decisioni di mercato vengono ora prese con maggiore rapidità"

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Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulle nuove modalità per il Milan di Gerry Cardinale.

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulle nuove modalità per il Milan di Gerry Cardinale: "Fino a qualche mese fa, il modello era squisitamente americano: il boss che si circonda di un management ritenuto fidato e gli delega la gestione operativa, occupandosi in prima persona soltanto dei macro temi. Poi, a fine stagione, si valuta l'operato dei dirigenti e si procede di conseguenza. Per svariati motivi non ha funzionato, anche perché internamente spesso invece della collaborazione si sono verificate frizioni intestine che ovviamente non hanno portato lontano. Adesso passa tutto, ma proprio tutto dalla scrivania di Gerry. I dirigenti ci sono, le poltrone vuote sono state riempite, ma senza figure "ingombranti" o con potere eccessivo. Un primo risvolto positivo è che la catena di comando si è ovviamente snellita e le decisioni vengono prese con maggiore rapidità, come d'altra parte è ben chiaro dalle modalità e dalle tempistiche con cui sono stati acquistati Ramos e Gila.

Ai suoi collaboratori Cardinale ha confidato di essersi stupito di se stesso. Nel senso che lungo la sua carriera professionale, si è sempre occupato in prima persona dei propri affari, mentre nel caso del Milan si è evidentemente reso conto di esserci stato meno del necessario. Qualcosa di insolito, insomma, per le sue abitudini. In pratica c'è la consapevolezza che il Milan non era mai stato realmente il "suo" Milan".