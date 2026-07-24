Il Fenerbahce fa sul serio per Leao: pronto un quinquennale da oltre 10 milioni

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Il Fenerbahce fa sul serio per Rafael Leao: pronti 40 milioni per il Milan e 12 a stagione (bonus compresi) per il portoghese

Il Fenerbahce accelera per Rafael Leao e prepara una doppia proposta. Al portoghese sarebbe infatti stato offerto un contratto di cinque anni da 8 milioni di euro netti, con bonus legati a presenze, gol e vittoria del campionato che potrebbero arrivare a sfiorare addirittura i 12 milioni stagionali.

Il club turco vuole regalare ad Ismail Kartal l'ultimo grande colpo di quest'estate di calciomercato, la ciliegina sulla torta di una finestra incredibile che ha già visto arrivare - o tornare - giocatori del calibro di Greenwood, Aké e Muriqi. È comunque intenzione del Fenerbahce acquistare Leao a titolo definitivo, valutando il cartellino 40 milioni più bonus fino a un totale di 50. A quest'operazione starebbe lavorando in prima persona Jorge Mendes da intermediario, ma prima di passare ai discorsi ufficiali il club turco dovrà per forza di cose sfolitre la rosa.