MN - Cuomo: "Un anno fa, su Karetsas avremmo detto: 'Eh, lo vuole Tare, Moncada, per Furlani costa troppo'. Ora è scelta di tutti"

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Michael Cuomo, giornalista, ha rilasciato una intervista a MilanNews.it per approfondire alcuni temi legati all'attualità rossonera.

Michael Cuomo, giornalista, si è così espresso a MilanNews.it per approfondire alcuni temi legati all'attualità rossonera. Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

La differenza più grande rispetto al passato?

"Vi faccio un esempio. Un anno fa, se si fosse trattato Karetsas, avremmo detto: 'Eh, questo lo vuole Tare, lo vuole Moncada, per Furlani costa troppo, Allegri cosa se ne deve fare'. Invece, quest'anno sappiamo che è una scelta della dirigenza al completo su richiesta esplicita dell'allenatore, perché, rispetto a quanto successo con Furlani, remano tutti nella stessa direzione".

Le ultime su Karetsas al Milan

"Domani l'ufficialità di Camarda e Comotto al Milan, entrambi fino al 2031. Oltre a questo però vorrei soffermarmi sulla situazione di un altro ex Milan: Carlo Ancelotti. Dopo l'uscita dai Mondiali col Brasile, l'ex allenatore del Milan è stato riconfermato dalla Seleçao e lui non ha intenzione di lasciare il paese verdeoro. Paolo Maldini aveva ammesso di averlo contattato come possibile nuovo ct azzurro, ma oggi la pista non è calda. Tornando a parlare di Milan, il nome è quello di Kōnstantinos Karetsas. Il talento greco - ha spiegato Matteo Moretto - piace tanto ai rossoneri e non solo. Per fare questa operazione bisognerebbe fare spazio a cessioni, come quella di Leao. Il Borussia Dortmund spinge per il greco, ma l'ultima offerta al Genk non soddisfa il club belga che vorrebbe 35 milioni di base fissa pià bonus. Il Borussia è nettamente in vantaggio per il ragazzo, ma negli ultimi giorni il Milan è tornato a contattare la famiglia e l'agente. Vedremo se il giocatore vorrà aspettare i rossoneri".