Camarda: "Lavoro al massimo per i colori che amo. Ci sono delle opportunità che non si possono perdere"

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Autore di una doppietta che ha permesso al Milan di rimontare il Celtic nella prima amichevole estiva, Francesco Camarda è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la gara. Le sue dichiarazioni.

Due gol: una giornata indimenticabile?

"Sono molto contento ma è un punto di partenza. Sono stati due bei gol, soprattutto il secondo con Chukwu che mi ha messo una grandissima palla. Ma ormai è già passato e penso avanti: sto già pensando a quello che dovrò fare. Nel calcio quello che succede nel passato si dimentica in fretta e conta quello che accade nel presente"

Cosa ti aspetti da questa stagione?

"Mi aspetto di migliorare tanto, soprattutto nello spogliatoio dove già conoscevo la maggior parte dei ragazzi. Non mi aspetto niente, lavoro per migliorare e per la squadra ma soprattutto lavoro al massimo per i colori che amo. Ci sono delle opportunità che non si possono perdere"